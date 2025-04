PIB dos EUA recua 0,3% em meio à guerra tarifária de Trump

"As tarifas logo começarão a ser aplicadas, e as empresas estão começando a se mudar para os EUA em números recordes. Nosso país vai crescer, mas temos que nos livrar do 'excesso' de Biden. Isso vai demorar um pouco, não tem nada a ver com tarifas", defendeu Trump.

Os dados do primeiro trimestre divulgados pelo BEA (sigla em inglês para Escritório de Análise Econômica), apesar de serem de fato um retrado da economia antes do tarifaço de Trump, anunciado em 2 de abril, refletem as incertezas geradas pela política econômica do republicano.

Mesmo com sinais positivos de aumento do consumo interno, os efeitos da escalada da guerra comercial, com direito a tarifas que por fim totalizam 145% sobre bens vindos da China, foram suficientes para anular esse desempenho.

Consumidores correram para comprar bens, como carros, antes das tarifas de Trump entrarem em vigor. As empresas fizeram o mesmo, estocando equipamentos, peças e matérias-primas vindas de fora.

Assim, as importações cresceram 41,3%, enquanto as exportações expandiram 1,8% no primeiro quarto do ano. Esse descompasso comercial foi uma das principais razões para o resultado negativo do PIB americano, pois as importações são subtraídas do cálculo da atividade econômica.

Recessão à vista?