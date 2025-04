Territórios, Otan, sanções: qual é o fim da guerra na Ucrânia que a Europa deseja?

As críticas de Trump a Moscou marcaram uma mudança de tom em relação aos comentários anteriores do presidente americano sobre seu homólogo ucraniano.

O anúncio do cessar-fogo russo também ocorreu após as imagens de líderes europeus reunidos com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e do encontro do líder ucraniano com Trump no Vaticanono fim de semana.

Com o secretário de Estado americano Marco Rubio classificando esta semana como " crítica" para o conflito na Ucrânia, Washington passou a afirmar que pondera se os EUA devem abandonar completamente os esforços para mediar a paz, que - 100 dias após a posse de Trump - ainda estão fracassando.

Planos de paz conflitantes

Enquanto líderes mundiais se preparavam para ir a Roma para o funeral do papa Francisco, a agência de notícias Reuters publicou dois vazamentos: um plano de cessar-fogo supostamente proposto pelos EUA após suas conversas com Moscou e Kiev, e um contraplano elaborado por autoridades europeias e ucranianas.

Os textos rivais mostram que EUA e Europa divergem no que diz respeito às condições para o fim do conflito.