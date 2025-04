Turquia restringe cesáreas para aumentar taxa de natalidade

Para estimular o aumento da taxa de natalidade, o governo declarou 2025 o "Ano da Família". A campanha de Ancara pelo parto natural se enquadra neste contexto. É clinicamente comprovado que mulheres podem engravidar novamente com maior rapidez após um parto normal do que após uma cesárea. Nessa lógica, elas poderiam dar à luz mais rápido a mais crianças.

Após uma cesárea, o corte precisa de um tempo para cicatrizar. Recomenda-se um tempo de espera de no mínimo entre 12 e 18 meses após o procedimento para uma nova gestação. No caso de parto natural, esse período é de apenas seis a 12 meses, do ponto de vista médico.

Ataque ao direito das mulheres

Organizações de direitos das mulheres criticam fortemente as novas restrições. "O debate sobre as cesáreas está sendo conduzido com um discurso misógino e com medidas que visam culpar as mulheres e exercer controle sobre seus corpos. Uma abordagem que força as mulheres a dar à luz e busca ditar como elas devem ser mães representa um ataque ao seu direito de tomar suas próprias decisões sobre seus corpos, sua fertilidade e suas vidas. O papel do Estado não é ditar como as mulheres devem dar à luz", afirmou à DW a organização de direitos das mulheres Lila Dach.

Canan Güllü, presidente da Federação das Associações de Mulheres da Turquia (TKDF), acredita que a regulamentação é uma clara violação da Constituição turca, de acordos internacionais e de direitos humanos fundamentais. "A Constituição garante a todo ser humano o direito à vida, bem como à proteção e ao desenvolvimento de sua integridade física e mental", escreveu Güllü em nota à imprensa.

Interferir na decisão sobre o tipo de parto é um ataque direto à autonomia física da mulher e ao seu direito à saúde, destacou Güllü. Com suas críticas, Güllü se a junta a um número cada vez maior de vozes da sociedade civil e do movimento feminista que veem a política de saúde do governo como uma intervenção de motivação ideológica. O Estado vê as mulheres como "máquinas de parto", disse a ativista.