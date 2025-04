Um ano após enchentes, Rio Grande do Sul se reergue temendo novos desastres

A combinação de novos investimentos, encomendas solidárias de várias regiões do Brasil e o lançamento de uma cerveja que homenageia o povo gaúcho e as vítimas das enchentes permitiu ao estabelecimento se recuperar. "A gente viu uma forma de trazer um pouco da história da gente e de todas as dificuldades que a gente enfrentou", diz Rafael Rodriguez, sócio da Cervejaria Alcapone.

Desafios geográficos e estruturais

As marcas d'água nas paredes e muros em inúmeros pontos da capital e outros municípios não deixam muita gente respirar totalmente aliviada.

Um fator que ajudou as águas a invadirem e inundarem tantas cidades numa escala tão grande e rápida foi a geografia montanhosa gaúcha. As chuvas mais intensas atingiram as regiões mais altas e de encostas íngremes.

O acúmulo de água fez com que os rios subissem e depois descessem montanha abaixo na bacia do rio Jacuí, que deságua no Guaíba, em Porto Alegre. No interior gaúcho, a proximidade das cidades, inicialmente estabelecidas por colonos europeus nos séculos 19 e 20, com os rios também aumentou a suscetibilidade. A Comporta 14, que deveria ter protegido Porto Alegre, romperia em 03 de maio por causa da força da água no Guaíba.

Hoje, a estrutura, da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), está em obras. À DW, a prefeitura de Porto Alegre afirmou ter encomendado um estudo de revisão sobre o sistema de proteção de cheias da cidade, que inclui diques, comportas e casas de bombas. O objetivo é apontar o que deu errado e como o sistema, estabelecido nos anos 1970, deve ser reconstruído.