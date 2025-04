Vietnã e os efeitos de longo prazo da guerra - Um conflito armado não termina com o último tiro: violência, morte, destruição deixam traços persistentes na psique. Há 50 anos, um estudo com veteranos do Vietnã nos EUA abria a visão para a real dimensão do horror.A guerra do Vietnã é um dos conflitos militares mais prolongados do século 20. Iniciada em 1955, logo em seguida à derrota da potência colonialista França, ela só terminou em 1975, com a vitória das forças comunistas do norte e do sul do país, e a derrota do Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, trazendo um saldo de 3,8 milhões de mortos.

Os escritos sobre a guerra do Vietnã e suas consequências enchem bibliotecas inteiras. Porém José Brunner, professor emérito da Universidade de Tel Aviv, ressalta um aspecto em particular: o reconhecimento e compreensão do impacto psíquico e social das guerras.

O mais tardar após a Primeira Guerra Mundial, sabe-se que os soldados continuam a sofrer devido às vivências de violência, com frequência por muito tempo após o fim dos conflitos. Alguns eram acometidos de tremores intensos e ataques de pânico, outros se recusavam a alimentar-se. A medicina não tinha respostas e, de acordo com espírito da época, os pacientes ou eram despachados como farsantes, ou entregues à autocura da psique.