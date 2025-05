Ataque russo deixa dois mortos e 15 feridos em Odessa

"Putin tem desejo de matar", afirma Kiev

Em resposta, a presidência ucraniana pediu um cessar-fogo total" e acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de ter um "desejo de matar até o fim de seus dias".

O chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak, usou o ataque desta madrugada para pedir mais pressão sobre a Rússia por parte dos Estados Unidos, que há meses tenta mediar o fim da guerra entre os dois países. "Um cessar-fogo total. Temos que pressionar por isso junto com os Estados Unidos", disse o braço direito do presidente Volodimir Zelenski no Telegram.

A Força Aérea ucraniana informou ter conseguido abater 74 drones de ataque russos em várias regiões do leste, norte, sul e centro do país desde a noite de quarta-feira. A Rússia lançou um total de 170 drones no território ucraniano, incluindo drones de ataque não tripulados e réplicas de drones usadas para confundir as defesas inimigas.

De acordo com o relatório, 68 dessas réplicas de drones caíram sem causar danos. A Rússia também lançou cinco mísseis balísticos Iskander-M contra o território ucraniano nas últimas horas.

bl (efe, afp)