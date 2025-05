Collor vai cumprir pena em regime domiciliar - Ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da defesa do ex-presidente, que foi detido na semana passada. Collor terá que usar tornozeleira eletrônicaO ministro Alexandre de Moares, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta quinta-feira (01/05) prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor. A decisão foi anunciada após um pedido da defesa do ex-presidente, que recebeu aval da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se mostrou favorável à concessão do benefício.

Collor havia sido preso na semana passada, por ordem de Moraes, no âmbito de uma condenação de maio de 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro em processo resultante da Operação Lava Jato. Na segunda-feira (28/04), por maioria de 6 votos a 4, os ministros do STF votaram pela manutenção da prisão determinada por Moraes.

O ex-presidente vinha permanecendo desde a semana passada em uma ala especial do presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió (AL).