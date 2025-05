Conselheiro de Segurança Nacional de Trump vai deixar cargo

"Eu também não conseguia acreditar que o conselheiro de Segurança Nacional do presidente seria tão imprudente a ponto de incluir o editor-chefe da The Atlantic em tais discussões com altos funcionários dos EUA, até e incluindo o vice-presidente", escreveu Goldberg.

Goldberg disse que só passou a acreditar na veracidade das mensagens com o início dos ataques lançados de porta-aviões americanos sobre alvos houthis. Em 15 de março, os EUA atacaram alvos dos rebeldes no Iêmen.

Entre as mensagens trocadas entre os membros do grupo, estavam planos militares para atacar os houthis do Iêmen, um grupo aliado do Hamas e que recebe apoio do Irã. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza em 2023, os houthis passaram a disparar mísseis contra Israel e contra as rotas marítimas internacionais no Mar Vermelho.

Na conversa, as autoridades no chat expuseram o plano de ataque, incluindo os horários em que os aviões de guerra dos EUA decolariam para bombardear alvos no Iêmen. Na ocasião, o secretário de Defesa de Trump, Pete Hegseth, também enfrentou pressão em relação ao escândalo.

Na mesma reportagem, Goldberg apontou que o aplicativo Signal não é um canal autorizado pelo governo dos EUA para o compartilhamento de informações sigilosas, lembrando que a Casa Branca tem sistemas próprios para esse propósito.

De acordo com a reportagem, Michael Waltz e os integrantes do grupo podem ter violado diversas leis, incluindo a Lei de Espionagem de 1917, que prevê punições para quem colocar em risco informações sensíveis à segurança do país.