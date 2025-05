Jovens: digitais, sim; tecnológicos, não

Talvez tenha sido movido pelo cansaço de precisar explicar a mesma informação "n" vezes, mas fiquei particularmente incomodado com tanta dificuldade para abrir um arquivo do Excel e procurar seu nome. Pensei: "poxa, vivem com o celular na mão, como assim estão tendo essa dificuldade?"

Mas daí lembrei que digital e tecnológico, embora haja interseções, são conceitos diferentes.

Digital refere-se ao sistema de transmissão e processamento de dados baseado em valores binários (dígitos 0 ou 1), usado por todo computador, celular ou objeto que contenha um processador.

Tecnologia é algo mais amplo: é um conjunto de técnicas, processos e instrumentos para alcançar um objetivo ou solucionar um problema. Um relógio analógico, por exemplo, tem muita tecnologia envolvida para indicar as horas, sem usar nenhum processamento digital.

Acredito que os jovens atuais sejam os mais acostumados à era digital que já existiram, mas isso não se traduz em também serem os com maior capacidade para usar a tecnologia.

Todos sabem navegar e postar em redes sociais, gravar vídeos para os Stories, assistir a vídeos no Youtube. No entanto, a maioria não sabe enviar um e-mail, fazer o upload de um documento no Drive ou os recursos mais básicos do Excel ou do Word, atividades em geral associadas ao uso profissional de um computador.