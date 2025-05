No Dia do Trabalhador, lembremos: negros são heróis do país - Trabalhadores negros, escravizados e nascidos no Brasil, ocuparam funções variadas e essenciais para a construção do país. E, na virada do século 19 para o 20, protagonizaram o início do movimento sindical.No ano de 1918, Manuel Querino, um intelectual negro brasileiro, publicou um ensaio chamado O colono preto como fator da civilização brasileira. Querino nasceu livre em meados do século 19 no recôncavo da Bahia e, ao contrário do que acontecia com a maior parte dos meninos negros daquele período, teve acesso à educação formal.

Além disso, ou junto a isso, tornou-se um dos mais importantes abolicionistas da Bahia, e um sindicalista de grande atuação na organização dos trabalhadores baianos, além de artista e político. Depois de se aposentar na vida pública, Querino passou a se dedicar a uma série de estudos, grande parte deles voltado para a cultura negra, as artes e a culinária baiana, e em 1918 publicou o artigo citado.

A tese central do ensaio era relativamente simples: Querino defendia que os negros, escravizados e nascidos no Brasil, eram os heróis do trabalho no país. Para comprovar seu ponto, fez uma varredura na história brasileira, demonstrando uma série de saberes que as populações africanas trouxeram com elas, mesmo na condição da escravidão, e lembrou que esses trabalhadores forçados foram os responsáveis pela construção material do Brasil (em todas as áreas que se possa imaginar) e que, literalmente, toda e qualquer riqueza amealhada até a abolição da escravidão havia sido construída com o suor desses homens e mulheres.