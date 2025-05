O que pensam os ucranianos sobre o plano de paz de Trump?

De acordo com a Axios, o plano de Trump inclui o congelamento das linhas de frente ucranianas e a concessão de garantias de segurança a Kiev. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre o significado dessas garantias. A proposta prevê a devolução de uma pequena parte da região de Kharkiv, ocupada pela Rússia, à Ucrânia, além de passagem livre ao longo do rio Dnipro, que corre através da linha de frente sul da Ucrânia.

Quando a imprensa revelou os detalhes do plano de Trump, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reagiu dizendo que seu país não reconheceria a ocupação russa da Crimeia. A vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, escreveu nas redes sociais que "a Ucrânia está pronta para negociações, mas não para se render". Trump, por sua vez, disse que o comentário de Zelenski sobre a Crimeia "complicou" as negociações e que a Ucrânia enfrenta uma situação "terrível".

Qual é a situação atual da Ucrânia?

Serhii Kuzan, que dirige o think tank Centro Ucraniano para Segurança e Cooperação, disse à DW que as perspectivas para a Ucrânia não são tão ruins quanto Trump imagina. "As Forças Armadas ucranianas estão obtendo sucessos táticos em certos setores da frente de batalha, a indústria de armamentos do país está crescendo e os parceiros europeus da Ucrânia a apoiam ainda mais. Nossa situação está muito melhor do que há um ano."

Mesmo assim, Kuzan admitiu que a Rússia também obteve sucessos táticos no campo de batalha, fez alguns avanços e capturou algumas pequenas cidades ucranianas no leste do país. No entanto, nada disso, segundo Kuzan, tinha importância estratégica.

"As alegações russas de que nossa defesa está entrando em colapso e que eles ocuparão toda a Ucrânia são ilusórias", disse Kuzan à DW. "Eles simplesmente não têm reservas para isso."