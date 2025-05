Pessoa mais velha do mundo, brasileira morre aos 116 anos - Freira gaúcha Inah Canabarro Lucas havia sido reconhecida como decana da humanidade em janeiro. Nascida em 1908, ela atribuía segredo da longevidade a Deus. Com sua morte, recorde passa para britânica de 115 anos.A pessoa mais velha do mundo, a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, morreu na quarta-feira (30/04) aos 116 anos. A informação foi divulgada pela da Congregação das Irmãs Teresianas, de Porto Alegre, onde a freira vivia.

No anúncio, a congregação homenageou a freira "pela dedicação" que ela demonstrou em vida. "No dia de hoje, abraça a ressurreição a Irmã Inah Canabarro, rendemos graças pela doação e entrega, pedimos que o Senhor, Pai de bondade, receba-a e acolha-a em seu infinito amor!", disse a congregação.

O banco de dados de longevidade LongeviQuest informa que Canabarro morreu exatamente com 116 anos e 326 dias. Quando ela nasceu, em 1908, no Rio Grande do Sul, a República brasileira mal havia completado 18 anos. A irmã Inah também era bisneta do general David Canabarro, um dos líderes da Revolução Farroupilha (1835-1845), que lutou para separar o Rio Grande do Sul do Brasil imperial.