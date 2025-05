Bombas e estupros: como Exército Vermelho derrubou a Berlim nazista há 80 anos

Naquela manhã, a bandeira da União Soviética que tremulava no alto do Reichstag, a sede do Parlamento alemão, acabaria com qualquer dúvida sobre o que estava acontecendo. Era o fim Batalha de Berlim, episódio central na cronologia da última fase da Segunda Guerra Mundial na Europa.

O conflito na Alemanha ainda se estenderia por mais uma semana, mas a rendição da capital marcou o colapso definitivo das linhas de defesa alemãs. Para os soviéticos, que haviam sofrido o maior número de baixas entre todos os países na guerra, era uma conquista triunfal.

O regime nazista já agonizava nas ruínas do Terceiro Reich, decapitado após Hitler reagir aos sinais de derrota iminente com um tiro na própria cabeça em 30 de abril. O sucessor dele no posto de chanceler, Joseph Goebbels, também se suicidou no dia seguinte.

Sem uma liderança clara, coube ao então comandante da Defesa Aérea de Berlim, Helmuth Weidling, decidir pelo fim das hostilidades na região. Por diversos alto-falantes, a ordem se espalhava: "Cada hora de conflito aumenta os enormes sofrimentos dos cidadãos de Berlim e de nossos feridos (...) determino o imediato encerramento dos combates".

Sede do Parlamento alemão destruída em 1945 ilustra tamanho da devastação de Berlim no final da guerra Imagem: Usis-Dite/Leemage/picture alliance

Uma cidade reduzida

O cenário era de terra arrasada: do pico de 4,3 milhões de habitantes no final da década de 30, a população se reduziu para 2,8 milhões em 1945, segundo registros históricos. Mais de 600 mil residências foram destruídas, após anos de bombardeios aéreos dos aliados.