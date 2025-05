Inteligência alemã classifica AfD como grupo extremista de direita

Já as ações da sigla como um todo eram analisadas desde 2019 pelo Departamento Federal para a Proteção da Constituição (BfV), à época o rótulo se limitava a um "caso de interesse". Com isso, o serviço de proteção à Constituição só tinha permissão para coletar e avaliar declarações públicas de dirigentes do AfD.

Em 2021, o órgão atualizou sua análise e passou a tomar a sigla como "suspeita de extremismo". Essa classificação mais rígida permite que as autoridades usem métodos confidenciais para monitorar o partido e seus membros. Oentendimento foi confirmado em dois tribunais alemães após o partido entrar com ações judiciais contestando o rótulo.

Ameaça à democracia

Agora, segundo o BfV há evidências concretas de que o partido anti-imigração fundado em 2013 busca esforços que ameaçam a ordem democrática da Alemanha.

"O entendimento predominante do partido sobre as pessoas com base em etnia e descendência é incompatível com a ordem básica democrática livre", disse a agência.

As declarações e posições do partido e dos principais representantes da AfD violam o princípio constitucional da inviolabilidade da dignidade humana, afirmaram os vice-presidentes da agência, Sinan Selen e Silke Willems.