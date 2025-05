Lupi pede demissão da Previdência em meio a escândalo no INSS

Lula recebeu Lupi no Palácio do Planalto nesta sexta-feira. Após o encontro, que durou aproximadamente 90 minutos, ficou decidido que ele deixaria o comando da pasta. A avaliação do governo era de que Lupi não tomou as devidas providências para lidar com o problema e não reagiu à altura após o caso se tornar público.

"Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador", afirma a nota do pedetista.

O que se sabe sobre o escândalo no INSS

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) investigam um esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias e pensões que teriam ocorrido entre 2019 e 2024.

A investigação foi revelada com a deflagração da Operação Sem Desconto, que cumpriu 211 mandados de busca e apreensão e outros seis de prisão temporária em 13 estados e no Distrito Federal.

Após o teor das apurações se tornar público, Lula demitiu o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, que está entre os investigados. A Justiça Federal já havia determinado o afastamento dele e de outros cinco servidores.