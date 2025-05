O partido AfD pode ser banido na Alemanha?

O partido agiu de forma antidemocrática?

O chanceler federal alemão que está prestes a deixar o cargo, Olaf Scholz, foi um dos primeiros a pedir moderação após a nova classificação e se opôs contra qualquer medida apressada para banir a AfD.

A discussão entre especialistas é se a postura anti-imigração do partido, tomada pelo BfV como extremista, fere a democracia. Em seu programa partidário, a AfD vê "a ideologia do multiculturalismo como uma séria ameaça à paz social e à existência contínua da nação como uma entidade cultural".

O partido também se tornou o centro de um escândalo após a revelação de que alguns de seus membros participaram de uma reunião secreta com nomes da extrema direita, na qual foi discutido um plano de deportação em massa de imigrantes e "cidadãos não assimilados".

Stefan Seidler, único membro do partido SSW, que representa a minoria étnica dinamarquesa do norte da Alemanha, com assento no Bundestag (câmara baixa do Parlamento), acredita que isso seria suficiente para banir a AfD.

"Você pode reconhecer um inimigo da democracia pela maneira como ele lida com as minorias. As rachaduras nos fundamentos democráticos de nossa sociedade se tornam evidentes para as minorias logo no início. Nossa democracia precisa ser bem fortificada. Como democratas, somos obrigados a usar todas as ferramentas que temos disponíveis. Isso inclui a inspeção em Karlsruhe [onde fica a sede do Tribunal Constitucional Federal]", disse à DW em 2024.