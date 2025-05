ONG acusa Israel de atacar navio com ajuda à Gaza - Organização humanitária diz que barco foi atacado por drone israelense enquanto se preparava para enfrentar bloqueio que impede envio de ajuda ao enclave palestino. Estoque de suprimentos em Gaza estaria perto do fim.Os organizadores da chamada Flotilha da Liberdade acusaram Israel de atacar com drone um navio que se dirigia à Faixa de Gaza transportando ajuda humanitária, em meio ao bloqueio imposto pelos israelenses ao enclave palestino.

O navio Conscience, que transportava 12 tripulantes e quatro civis, foi bombardeado em águas internacionais ao largo de Malta nesta sexta-feira (02/05), afirmou a entidade.

O governo de Malta informou que um rebocador nas proximidades respondeu a um pedido de socorro após o início de um incêndio a bordo do navio que acabou sendo controlado, disseram as autoridades. O grupo estava em segurança e não houve relatos de feridos. As autoridades maltesa disseram que os ocupantes se recusaram a deixar a embarcação.