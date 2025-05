TikTok é multado em 530 milhões de euros na UE por envio de dados à China

O TikTok disse discordar da decisão e planeja recorrer. Segundo a empresa, a decisão se refere a um "período específico" encerrado em maio de 2023, antes de lançar o Projeto Clover – um esforço que envolve a construção de três centros de dados na Europa.

"O Projeto Clover conta com algumas das proteções de dados mais rigorosas do setor, incluindo uma supervisão independente inédita pelo NCC Group, uma das principais empresas europeias de cibersegurança", disse Christine Grahn, chefe de políticas públicas e relações governamentais do TikTok na Europa. "A decisão não considera totalmente essas importantes medidas de segurança."

A investigação, iniciada em setembro de 2021, também descobriu que a política de privacidade do TikTok, na época, não mencionava os países terceiros – como a China – para onde os dados eram transferidos. O regulador afirmou que a política, já atualizada, não deixava claro que o processamento envolvia "acesso remoto aos dados armazenados em Cingapura e nos Estados Unidos por funcionários baseados na China".

Segundo Grahn, o TikTok estaria sendo tratado de forma excepcional pelo órgão, apesar de a plataforma usar os "mesmos mecanismos legais" de milhares de outras empresas na UE e de sua abordagem estar "alinhada" com as normas do bloco.

Em 2023, o regulador irlandês já havia multado a empresa em 345 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) em uma investigação separada sobre privacidade infantil.

Disputa nos EUA