Veículo atinge pessoas no centro de Stuttgart - Atropelamento deixa ao menos oito feridos - três em estado grave - em caso investigado como acidente. "Não há indícios de ataque" diz a polícia. Alemanha está em alerta após atentados recentes com automóveis.Um veículo atropelou uma multidão na cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, nesta sexta-feira (02/05), deixando ao menos oito feridos, informaram os serviços de emergência. A polícia afirmou que até o momento o caso vem sendo tratado como um acidente, e que "não há indícios" de que tenha sido um ataque.

"Com base em nossas investigações atuais [...] nossos colegas no local acreditam que este foi um acidente trágico", informou a polícia de Stuttgart em postagem na rede social X.

Entre os oito feridos no incidente no distrito central de Olgaeck, três estavam em estado grave. Ao menos uma pessoa precisou ser reanimada. O motorista, um homem de 42 anos, foi detido e estava sendo interrogado pelas autoridades.