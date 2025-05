Alemanha avalia banir celulares nas escolas

Um ritual acontece todas as manhãs na entrada do Ginásio Dalton, perto da cidade de Aachen, no oeste da Alemanha. Os 700 alunos devem deixar seus smartphones desligados em suas mochilas e só podem voltar a ficar online quando as aulas terminarem.

A aluna e representante de classe Lena Speck, de 16 anos, mostrou surpresa com o início promissor do primeiro dia de proibição de celulares. "Não ouvi falar de ninguém que teve o celular tirado das suas mãos esta manhã. Também percebemos que os alunos estão conversando mais uns com os outros. Muitos de nós percebemos que proibir os smartphones não é tão ruim assim, afinal."

Balanço final do primeiro dia: duas infrações. Em uma delas, um aluno de 16 anos ligou seu smartphone durante a aula de alemão. Como punição, seu telefone foi colocado em um envelope e trancado em uma gaveta na secretaria, só podendo ser retirado por seus pais no dia seguinte. Essa sanção causou muitas discussões na escola.