Como Hitler usava o esporte para criar 'juventude que assustará o mundo'

A ideia cosmopolita dos Jogos Olímpicos era incompatível com sua visão de mundo. Competições atléticas com membros das "nações inimigas" da Primeira Guerra Mundial iam contra seu senso de honra. E eles rejeitavam, por racismo, os regulamentos do COI segundo os quais judeus e negros eram iguais a outras raças.

No entanto, os que estavam no poder rapidamente reconheceram - especialmente Hitler - a oportunidade que os Jogos ofereciam para se apresentarem ao mundo como um Estado jovem, aberto e amante da paz. "Eles fizeram uma reviravolta de tirar o fôlego", diz o historiador Molzberger. "Assim como rejeitaram estritamente até o final da era de Weimar o movimento olímpico, com seus ideais de entendimento entre os povos e internacionalidade, eles agora se apresentavam como os grandes apoiadores do movimento olímpico."

Além disso, eles queriam usar os Jogos para demonstrar seus pontos fortes, boa organização e sucesso esportivo.

Havia algum esporte particularmente promovido pelos nazistas?

"Um esporte que pode ser explicitamente destacado no contexto escolar foi o boxe, que os nazistas tornaram obrigatório para meninos mais velhos", diz Molzberger. "Todos tinham que aprender boxe nos esportes escolares."

Esportes coletivos, como futebol e handebol, continuaram existindo, mas a ênfase sempre foi no aspecto combativo. "O que importava era a capacidade de se defender, de ousar fazer algo em conjunto", disse Molzberger. "Isso devia ser enfatizado repetidamente também por meio de esportes coletivos."