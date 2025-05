Índia proíbe todas as importações do Paquistão - Governo indiano diz que proibição das importações paquistanesas é questão de segurança nacional. Tensão entre dois países vem escalando desde atentado a turistas indianos na região da Caxemira.A Índia anunciou neste sábado (03/05) a proibição imediata de todas as importações diretas e indiretas de produtos procedentes do Paquistão, intensificando as restrições comerciais entre os dois países vizinhos e uma nova escalada nas tensões geradas por um atentado em abril que vitimou 26 pessoas na Caxemira indiana.

A emenda à Política de Comércio Exterior da Índia vai proibir a "importação ou trânsito, direto ou indireto, de todos os bens originários ou exportados do Paquistão", citando preocupações com a segurança nacional e a política pública, de acordo com uma notificação de 2 de maio do Ministério do Comércio, publicada neste sábado.

A proibição permanecerá vigente "até novo aviso", segundo o comunicado oficial.