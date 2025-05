Indígenas pataxó redescobrem herança ancestral na Alemanha

Ganha tração na Europa o debate sobre o retorno de peças ligadas à ancestralidade de povos colonizados aos seus países de origem desde 2017. À época, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a herança africana não deveria ser mantida exclusivamente por museus europeus, defendendo restituições temporárias ou definitivas.

Hoje brotam iniciativas de cooperação com povos indígenas ao redor do continente, com notórias repatriações já concluídas. No ano passado, a Dinamarca devolveu ao Brasil um de onze mantos tupinambá que existem em museus estrangeiros, enquanto a França retornou 585 peças provenientes de mais de 40 povos indígenas brasileiros.

Já em 2011, membros do povo Krenak haviam recebido o crânio de Joachim Kuêk, um indígena botocudo levado do Brasil por Wied-Neuwied. O serviçal do príncipe renano fora tratado como objeto de estudo após a sua morte e doado à Universidade de Bonn, na Alemanha.

Não há negociações formais para a repatriação dos artefatos pataxó no Museu Linden.

Demanda por estruturas

Os passos envolvidos na repatriação de artefatos ao Brasil são vários e complexos, começando com a realização de consultas amplas com comunidades indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas criou em 2023 um grupo de trabalho para tratar do tema e desenvolve protocolos para melhorar o acesso a coleções.