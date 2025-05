Medida alemã antiultradireita gera atrito com governo Trump

Em particular, a AfD não considera cidadãos alemães com origem migratória de países com grande população muçulmana como "membros iguais do povo alemão", acrescentou o órgão.

Apelos pela proibição do partido

A designação reacendeu os apelos pela proibição do partido na Alemanha, antes da posse do conservador Friedrich Merz como chanceler na próxima terça-feira, liderando uma coalizão com o Partido Social-Democrata (SPD) de centro-esquerda.

Lars Klingbeil, do SPD, que deverá se tornar vice-chanceler e ministro das Finanças na coalizão, disse que o governo consideraria proibir a AfD.

"Eles querem um país diferente, querem destruir nossa democracia. E devemos levar isso muito a sério", disse ele ao jornal Bild. Ele acrescentou, no entanto, que nenhuma decisão precipitada seria tomada.

O futuro novo ministro do Interior, Alexander Dobrindt, disse que a ação da agência de espionagem "inevitavelmente significa que haverá mais vigilância sobre a AfD".