Ordem mundial do pós-guerra se esfacela, 80 anos depois? - Após o fim da 2ª Guerra Mundial na Europa em 8 de maio de 1945, EUA se tornaram peça fundamental para estabilidade do continente. Agora o governo Trump anula essa segurança, com sua aproximação com a Rússia de Putin.Em 8 de maio de 1945, a Wehrmacht, Forças Armadas da Alemanha nazista, capitulou. Poucos dias antes, Adolf Hitler se suicidara no Führerbunker de Berlim. Assim chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia. Pelo menos na Europa, pois na Ásia o conflito ainda prosseguiu por alguns meses, até a capitulação do Japão.

O balanço da guerra superou em horror tudo o que a humanidade já vira: cerca de 6 milhões de judeus assassinados pelo regime nacional-socialista, 60 milhões de mortes em todo o mundo, outros milhões de desaparecidos ou deslocados, amplas áreas da Europa devastadas.

Durante a guerra, os Aliados ocidentais – Estados Unidos, Reino Unido e França – haviam cooperado com a União Soviética, alcançando vitória juntos. Assim, com a queda da Alemanha nazista, estabeleceu-se no continente uma nova ordem bipolar, que perduraria por mais de quatro décadas.