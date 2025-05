Premiê supera rival conservador e se reelege na Austrália

Seu Partido Trabalhista, de centro-esquerda, rotulou o rival de Albanese, Peter Dutton, líder da oposição, de "DOGE-y Dutton" e acusou seu Partido Liberal, conservador, de imitar Trump e seu Departamento de Eficiência Governamental, liderado pelo bilionário Elon Musk.

Momentos antes, Dutton reconheceu a derrota de sua aliança de partidos conservadores e que perdeu sua própria cadeira parlamentar, que ocupou por 24 anos.

O Partido Trabalhista obteve uma maioria apertada de 78 cadeiras na Câmara dos Representantes, a câmara baixa onde os partidos formam governos.

Alta dos preços como tema de campanha

Preços altos foram uma questão eleitoral importante. Política energética e inflação foram os principais assuntos na campanha, com ambos os lados concordando que o país enfrenta uma crise de custo de vida.

O Partido Liberal culpa o desperdício do governo por alimentar a inflação e aumentar as taxas de juros, e prometeu cortar mais de um em cada cinco empregos públicos para reduzir os gastos do governo.