Vaticano acelera preparativos para conclave

A Capela Sistina, construída no final do século 15 por ordem do papa Sisto 4° e embelezada com obras de arte como o Juízo Final de Michelangelo, é visitada atualmente por vários trabalhadores que não apenas garantem que tudo esteja pronto, mas também que nada possa registrar ou capturar o que acontece lá dentro.

O piso já foi elevado com uma estrutura metálica e lajes de madeira para nivelá-lo e evitar que os cardeais, quase todos idosos, precisem subir os degraus, já que a área do presbitério ou do altar é elevada. Além disso, uma rampa foi fornecida para entrar no local.

Enquanto isso, as mesas começaram a ser montadas onde os cardeais se sentarão para debater, ouvir e, finalmente, votar em um candidato a pontífice.

A estufa e a lareira poderão passar por testes em breve para garantir seu perfeito funcionamento antes do conclave, anunciou ontem, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

Nos últimos dias, algumas pessoas se lembram de fumaças pouco claras do passado, como a 'cinza' que anunciou a eleição de Albino Luciani, João Paulo 1°, em 1978 (ele morreu apenas um mês depois, por isso é conhecido como o 'papa de setembro').

Nas imagens divulgadas pelo Vaticano, também é possível ver um trabalhador usando um pincel para retocar os afrescos inferiores da parede da capela, que lembram cortinas.