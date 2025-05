Warren Buffett anuncia aposentadoria - Quinta pessoa mais rica do mundo, bilionário de 94 anos vai deixar o cargo de presidente-executivo da holding Berkshire Hathaway até o fim do ano.O investidor americano Warren Buffett anunciou neste sábado (03/05) que pretende deixar no final do ano o cargo de presidente-executivo da holding Berkshire Hathaway da qual é o principal acionista e que lidera há mais de 60 anos.

Quinto homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 168 bilhões de dólares, Buffett afirmou que recomendará ao conselho de administração que o atual vice-presidente da companhia, Greg Abel, ocupe seu lugar.

"Chegou a hora de Greg se tornar presidente executivo da empresa no final do ano", disse o bilionário em um encontro de acionistas da Berkshire Hathaway, que se realiza em Omaha, no Nebraska.