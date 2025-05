Líder de ultradireita é favorito em eleição na Romênia

"A corrida está muito acirrada", disse Remus Stefureac, diretor da empresa de pesquisas INSCOP Research, à AFP. Ele acrescentou que "qualquer um dos quatro pode ganhar a presidência".

Stefureac acredita que a posição dos candidatos nas pesquisas pode "mudar completamente" com as discussões acirradas, a campanha online acirrada e o alto número de eleitores indecisos.

A votação será acompanhada de perto após o cancelamento surpresa do primeiro turno no ano passado.

Milhares de pessoas protestaram nos últimos meses para denunciar um "golpe de Estado".

Até o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, criticou a anulação da eleição e pediu que se ouvisse "a voz do povo".

Para evitar uma repetição da turbulência do ano passado, as autoridades tomaram medidas preventivas e cooperaram com a plataforma de vídeos TikTok, que afirmou estar comprometida com uma eleição "justa e transparente".