Polícia diz ter desarticulado ataque contra show de Lady Gaga - Polícia do RJ diz que envolvidos estavam recrutando adolescentes para cometer crimes e transmiti-los ao vivo como parte de "desafio coletivo", que incluia uso de explosivos contra show em Copacabana. Um homem foi preso.A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou neste domingo (04/05) que impediu um ataque com explosivos improvisados no mega show da cantora americana Lady Gaga, que ocorreu na noite anterior na praia de Copacabana. Um homem apontado como líder do plano foi preso no Rio Grande do Sul.

De acordo com a polícia, a ação teve como alvo um grupo que atuava nas redes sociais, cooptando pessoas para cometer crimes e transmiti-los ao vivo. Ainda de acordo com a polícia, a investigação identificou que os envolvidos recrutavam pessoas, incluindo adolescentes, para promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov.

O plano, segundo a polícia, era tratado pela rede como um "desafio coletivo", com o objetivo de obter notoriedade nas redes sociais. Os alvos da operação atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de pertencimento.