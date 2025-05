Rebeldes do Iêmen assumem ataque contra aeroporto de Israel

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou com severas retaliações. "Quem nos atacar, revidaremos sete vezes", disse Katz em uma aparente referência bíblica relacionada a punição severa, ou justiça divina.

Houthis prometem novos ataques

Saree prometeu em uma declaração televisionada que os houthis continuariam seus ataques em apoio aos palestinos "quaisquer que sejam as consequências" até o fim da guerra de Gaza entre Israel e o movimento Hamas, que também é apoiado pelo Irã.

Desde o início do conflito em Gaza, em outubro de 2023, a milícia houthi tem atacado repetidamente Israel e navios mercantes internacionais em apoio ao seu aliado, o Hamas.

Desde que os militares israelenses retomaram os ataques na Faixa de Gaza em 18 de março, após o rompimento de um cessar-fogo, os houthis voltaram a disparar regularmente projéteis contra Israel.

Em março, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou ataques massivos contra os rebeldes houthi no Iêmen, justificando a ação com a necessidade de proteger a navegação americana na região. As áreas governadas pelos houthi no Iêmen, devastado pela guerra, sofreram, desde então, uma série de ataques americanos.