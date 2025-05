Cientistas podem estar mais perto de criar antídoto universal para picadas de cobra

A busca pelo antídoto universal

Como Friede já vinha filmando e divulgando seu estranho hobby no Youtube desde 1998, ele acabou chegando ao conhecimento do imunologista Jacob Glanville. Foi daí que surgiu a CentiVax, empresa fundada em conjunto pelo especialista farmacêutico e o ex-mecânico de caminhões Tim Friede na busca de um soro antiofídico universal.

Dezoito anos e centenas de picadas depois, os pesquisadores identificaram dois anticorpos amplamente neutralizantes no sangue hiperimune de Friede: o LNX-D09 e o SNX-B03. O antídoto resultante se mostrou eficaz em experimentos com camundongos contra o veneno de 19 das cobras mais venenosas do mundo.

"Sem esse doador tão especial, Timothy Friede, o desenvolvimento do antídoto teria sido difícil", avalia Michael Hust, diretor do Departamento de Biotecnologia Médica da Universidade Técnica de Braunschweig e que não participou do estudo.

Longo caminho até um medicamento

Nem todas as cobras venenosas são igualmente perigosas. Dependendo do seu grau de toxicidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) as classifica em duas categorias: 109 das espécies de cobras mais venenosas pertencem à categoria 1; as demais à categoria 2.