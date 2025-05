[Coluna] Lady Gaga no Rio: liberdade, diversidade e... ódio

Não é coincidência que Taylor Swift e Lady Gaga e seus públicos atraiam tanto ódio. As duas cantoras falam de empoderamento, de se aceitar do jeito que se é e são idolatradas por isso.

A liberdade e a autoaceitação geram ódio. E quanto mais a sociedade avança (vamos lembrar que, não faz tanto tempo assim, não era comum que casais gays demonstrassem afeto em público) mais crescem os grupos radicais de ódio.

Acho que ninguém sabe ainda como acabar com essas redes de crimes de ódio. Mas, uma coisa é certa: voltar atrás não é mais uma opção. Eles podem reclamar, tentar atacar. Mas não tem mais como impedir que as ruas de Copacabana, e de cidades do mundo todo, sejam tomadas por, como disse uma moradora do bairro em um vídeo que viralizou, "tsunamis de viados" (sic). Que venham outros.

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.