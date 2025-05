Como a "Economia de Francisco" chegou nas comunidades brasileiras

A inspiração levou à criação, por exemplo, do modelo de casas abertas, onde um domingo por mês o instituto abre uma residência localizada na praia do Sargi e a comunidade pode ofertar materiais e serviços. "A casa de Serra Grande está sendo preparada para ser um ponto de troca de alimento. Se você produz abóbora, o outro produz inhame, cada um traz sua produção e troca os excedentes", explica Maria.

No Rio Grande do Sul, as Casas de Francisco foram impactadas pela necessidade de agir emergencialmente durante as enchentes que atingiram o estado em 2024. Em São Leopoldo, por exemplo, a casa virou abrigo para famílias. Em Canoas, as ações se voltaram para entrega de doações, mutirões de limpeza e apoio às famílias.

"Agora na continuidade, a gente vai fazendo encontros de formação, focando na questão do projeto de vida e de como apoiar as mulheres e as juventudes. O foco é vincular a economia à questão ambiental, a partir dessa necessidade de pensar como é que os nossos bairros são atingidos pelas catástrofes desse tempo", conta a irmã Fátima Ribas, que articula o movimento no estado.

A proposta econômica de Francisco

Ao lançar a Economia de Francisco, o papa já havia publicado dois documentos que nortearam seu pontificado, Evangelii Gaudium e Laudato Si. No primeiro, ele é taxativo. Rejeita o que chama de economia de exclusão e sistemas financeiros que "controlam no lugar de servir".

Do ponto de vista teológico, diz que esta economia mata, e por isso, deve ser vista como um pecado. Já no segundo documento, inaugura uma discussão sobre responsabilidade ambiental dentro da Igreja. Ele entende que nem todas as soluções ambientais têm os mesmos efeitos sobre os pobres, e por isso devem ser preferidas aquelas que reduzem a miséria.