Guerra tarifária de Trump agora mira filmes produzidos no exterior

O presidente, porém, não deixou claro se a medida se aplica a filmes disponíveis em serviços de streaming, bem como àqueles exibidos nos cinemas, ou se seriam calculadas com base nos custos de produção ou na receita de bilheteria. A Motion Picture Association, que representa os grandes estúdios de Hollywood, não comentou o assunto até o momento.

Em janeiro, Trump nomeou um grupo de atores conservadores de Hollywood que incluía Jon Voight, Sylvester Stallone e Mel Gibson para, segundo ele, tornar hub de produção de filmes americano "maior, melhor e mais forte do que nunca".

Mas muitas produtoras ainda preferem gravar filmes e séries em locais onde há incentivos fiscais que tornam as filmagens mais baratas. Governos ao redor do mundo aumentaram créditos e isenções para atrair produções e capturar uma fatia maior dos 248 bilhões de dólares (R$ 1,3 bilhão) que a Ampere Analysis prevê que serão gastos globalmente em 2025 para produzir este tipo de conteúdo.

Todas as grandes empresas de mídia, incluindo Walt Disney, Netflix e Universal Pictures, filmam no exterior, em países como Canadá e Reino Unido. As ações da Disney, Warner Bros Discovery, Paramount Global e Amazon.com abriram em queda no início do pregão desta segunda-feira.

Reação imediata

Lideranças políticas da Austrália e da Nova Zelândia já responderam ao anúncio de Trump, dizendo que defenderão suas indústrias locais. Alguns filmes de super-heróis da Marvel, por exemplo, foram filmados na Austrália, enquanto a Nova Zelândia foi o cenário para a franquia O Senhor dos Anéis.