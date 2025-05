Israel aprova expansão da ofensiva militar em Gaza e prevê "conquista" do território palestino - Gabinete de segurança do país convocou milhares de reservistas e desenhou um plano para ampliar operações e "conquistar" o território palestino, segundo a mídia. Estratégia incluiria deslocamento da população para o sul.O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para expandir as operações militares em Gaza, incluindo a "conquista" do território palestino e uma pressão para que seus residentes se desloquem para o sul, disse uma autoridade do país nesta segunda-feira (5/05) a agências de notícias.

No domingo, militares israelenses já haviam iniciado uma convocação em massa de reservistas para ampliar a ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O plano incluirá, entre outras coisas, a conquista da Faixa de Gaza e a posse dos territórios, movendo a população de Gaza para o sul para sua proteção", disse a autoridade. A estratégia foi aprovada por unanimidade e também inclui "ataques poderosos contra o Hamas", sem especificar a natureza da ofensiva.