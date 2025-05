Lula oficializa troca de comando no Ministério das Mulheres - Presidente anunciou demissão de Cida Gonçalves e nomeação de Márcia Lopes, ambas do PT, em 12ª mudança no primeiro escalão do governo no terceiro mandato.O governo confirmou nesta segunda-feira (05/05) a demissão da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Em seu lugar, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A troca já era esperada, na esteira da reforma ministerial de Lula e de denúncias de assédio moral contra a ex-ministra e outras funcionárias. Três dias antes, Cida esteve com o presidente no Palácio do Planalto, onde conversaram por 20 minutos.

"Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa, não é isso. É uma troca de rumo, de momentos. Tem horas em que você está no limite do esgotamento daquilo que pode avançar, ampliar, e gente nova chega com um novo olhar, com uma outra perspectiva", disse Cida a jornalistas na sede do Ministério das Mulheres após o anúncio da troca, ao lado da nova ministra, Márcia Lopes.