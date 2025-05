Nicarágua deixa Unesco após prêmio a jornal de oposição

O governo da Nicarágua, liderado pelo presidente Daniel Ortega e sua esposa e copresidente, Rosario Murillo, tem reprimido sistematicamente seus oponentes desde os protestos que irromperam no país em 2018. Mais de 300 pessoas foram mortas à época pela ditadura de Ortega, que acusou as manifestações, inicialmente motivadas por mudanças na previdência do país, de terem sido apoiadas por potências estrangeiras que buscavam derrubá-lo. Desde então, a Nicarágua fechou mais de 5.000 organizações não governamentais.

Ortega foi presidente pela primeira vez de 1985 a 1990, como um ex-revolucionário da guerrilha que derrubou o ditador Anastasio Somoza Debayle, em 1979. Ele retornou ao poder em 2006 e depois foi reeleito em 2011, 2016 e 2021 – esta última eleição marcada pela prisão de diversos opositores e contestada por observadores internacionais.

A Nicarágua entrou em 1952 para a Unesco, que atualmente conta com 194 membros, e sua saída deverá ser oficializada em 31 de dezembro de 2026, de acordo com as regras da agência.

Curiosamente, o órgão está também na mira do presidente dos EUA, Donald Trump – a quem Ortega acusa de minar o seu governo e apoiar o jornal La Prensa.

Em seu primeiro mandato, em outubro de 2017, Trump anunciou a retirada do país da Unesco, alegando "viés anti-Israel" por parte da organização, além de preocupações com a necessidade de reformas e pelo acúmulo de contribuições financeiras em atraso. A saída entrou em vigor em 31 de dezembro de 2018. Com Joe Biden na Presidência, o país voltou para a organização, em 2023.

Em fevereiro deste ano, de volta ao poder, Trump assinou uma ordem executiva retirando os EUA de várias agências da ONU, incluindo o Conselho de Direitos Humanos e a UNRWA (agência de assistência aos refugiados palestinos). No caso da Unesco, Trump determinou uma revisão da participação dos EUA, mas não cravou uma nova retirada imediata.