Papamóvel vai virar unidade de saúde para crianças de Gaza

"O mundo não esqueceu as crianças de Gaza"

"É uma intervenção concreta, salvadora de vidas, numa época em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total. Com o veículo, vamos poder atender crianças que hoje não têm acesso aos cuidados de saúde, crianças feridas e subnutridas", comentou ao serviço de imprensa vaticano o secretário-geral da Caritas Suécia, Peter Brune. "Não é só um veículo, é uma mensagem de que o mundo não esqueceu as crianças de Gaza."

O do sumo-pontífice foi um defensor eloquente da paz naquele território palestino, sobretudo condenando os bombardeios de áreas com crianças e pedindo o fim das hostilidades. Desde que eclodiu a guerra em escala plena, em seguida aos ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, Francisco telefonava regularmente para os palestinos abrigados numa pequena paróquia da Cidade de Gaza.

Especulou-se que por esse apoio aos palestinos, Israel tenha retirado as condolências postadas na plataforma X, em seguida à morte do pontífice, instruindo ainda suas representações diplomáticas em todo o mundo a evitarem postagens elogiosas ao papa. O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, registra 52.535 mortes do lado palestino desde o 7 de Outubro.

av (AP, Reuters)