Planos da Red Bull perto de Berlim alarmam ambientalistas

A água subterrânea, no entanto, continua sendo uma caixa-preta científica, de acordo com ambientalistas, sendo impossível saber quanta existe no subsolo e com que rapidez ela é reposta. A extração excessiva também traz o risco de contaminação.

Björn Ellner, da associação ambiental alemã Nabu, vê a situação de forma crítica: "Na minha opinião, não podemos permitir que nenhuma indústria com uso intensivo de água se mude para Brandemburgo. Principalmente quando se trata de águas subterrâneas."

Segundo Richard Jacob, da organização de conservação da natureza Bund, as operações da Red Bull e da Rauch só poderiam ser "toleradas" em termos de geração de empregos. "Realmente, é uma loucura o que estamos vendo. Estamos produzindo essas bebidas em grandes quantidades numa Brandemburgo que sofre escassez de água. E depois as transportamos de caminhão para a Escandinávia, onde há bastante água disponível. Ou para o Leste Europeu, onde há bastante água."

Nenhuma indústria antes da reunificação

No início da década de 1990, não havia indústria digna de menção na antiga República Democrática Alemã (RD), a Alemanha Oriental. O prefeito Ilk se orgulha da zona industrial que ajudou a construir nos arredores da cidade, e das oportunidades de emprego que criou.

Com a chegada da Red Bull e da Rauch à cidade, cerca de 300 empregos foram salvos e que outros 150 a 200 seriam criados com os novos planos, afirma. O município receberá uma verba de 14 milhões de euros do estado de Brandemburgo para construir uma estação de tratamento de água para a Red Bull e a Rauch, de acordo com o prefeito.