Polícia investiga roubo de cabo que parou trens na Espanha

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, descreveu a ação como "sabotagem", alegando que o valor do roubo era pequeno (cerca de 1.000 euros) em comparação com os danos causados. Para corroborar a tese, citou ainda o fato de que a ação foi coordenada, numa área cercada em meio a oliveiras, onde não havia a presença de câmeras de segurança.

"Trata-se de uma ação bastante coordenada. Quem fez isso sabia o que estava fazendo", afirmou.

O Ministério do Interior informou, na rede social X, que as autoridades estão buscando "esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis".

A empresa estatal Renfe informou que o roubo foi detectado às 17h44 do domingo (12h44 no horário de Brasília), embora tenha sido possível a circulação de trens com atrasos.

Mais tarde, um trem da empresa Iryo ficou preso e arrastou a catenária também na província de Toledo, o que impediu a circulação dos trens que estavam em rota.

O movimento em ambas as direções foi retomado gradualmente ainda pela manhã.