Trump promete reativar prisão de Alcatraz - No âmbito de uma campanha anticrime visando sobretudo imigrantes, republicano anuncia que ampliará ilha penitenciária em San Francisco, fechada há 60 anos. Ideia teria nascido de frustração com "juízes radicalizados".Em postagem na sua plataforma Truth Social, no sábado (03/05), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter ordenado a reabertura e ampliação da penitenciária de Alcatraz, na Califórnia, fechada desde 1963.

"Por tempo demais a América tem sido empestada por Infratores Criminosos perversos, violentos e contumazes, a escória da sociedade, que jamais contribuirão com nada além de Miséria e Sofrimento. Quando éramos uma nação mais séria, em tempos passados, não hesitávamos em trancafiar os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer um que pudessem prejudicar. Assim é que deve ser", escreveu o republicano.

"É por isso que, hoje, estou instruindo a Agência de Prisões, juntamente com o Departamento de Justiça, FBI e [Departamento de] Segurança Interna, a reabrir uma ALCATRAZ substancialmente ampliada e reconstruída, para abrigar os Delinquentes mais cruéis e violentos da América". Trata-se do episódio mais recente da campanha trumpista para redefinir como e onde detentos federais e condenados à deportação devem ficar presos.