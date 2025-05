Após votação atribulada, Friedrich Merz toma posse como novo líder da Alemanha

Para minimizar o problema, Merz prometeu reduzir a taxa sobre eletricidade ao mínimo da União Europeia e, em março, conseguiu aprovar um superpacote de gastos no parlamento alemão, afrouxando o freio da dívida para níveis sem precedentes no país. O objetivo é viabilizar investimentos em defesa, infraestrutura civil e proteção climática – o líder da CDU apoia um papel mais incisivo da Alemanha no apoio à Ucrânia.

O acordo também prevê a divisão do novo gabinete. Entre os principais nomes do SPD que retornam ao governo estão o colíder do partido, Lars Klingbeil, que acumulará os cargos de vice-chanceler e ministro das Finanças, e o popular Boris Pistorius, que se mantém no ministério da Defesa. Ambos são favoráveis a um maior investimento na área de Defesa. Os social-democratas também vão comandar as pastas da Justiça, Meio Ambiente e Trabalho.

Já os conservadores serão responsáveis por ministérios-chave do novo governo, como Relações Exteriores, Economia e Transportes. O ministério do Interior será chefiado por Alexander Dobrindt, da CSU. Defensor declarado da redução da migração irregular, ele defende reforçar ainda mais o controle das fronteiras alemãs na primeira semana no cargo.

Desafeto de Merkel

As expectativas para o governo Merz não fogem à sua conhecida atuação nas fileiras parlamentares da CDU. Nascido em 1955 em Brilon, na antiga Alemanha Ocidental, Merz ingressou no partido ainda na adolescência. Formado em Direito, ele chegou a atuar como juiz antes de se candidatar a cargos eletivos. Estreou como eurodeputado em 1989. Na década seguinte, foi eleito para o Parlamento alemão.

Dentro do partido, Merz se tornou um rival ferrenho da então chanceler alemã Angela Merkel, crítico de sua política de abertura a refugiados. Acabou deixando o parlamento em 2009, quatro anos após Merkel assumir o poder. Passou a atuar em escritórios de advocacia internacionais e em conselhos corporativos, incluindo a filial alemã da trilionária BlackRock, maior gestora de ativos do mundo.