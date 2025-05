Bloqueios israelenses provocam caos humanitário em Gaza

Hassouna está também encarregado de buscar água potável e meios de carregar os telefones celulares. O medo dos ataques militares e de desalojamento tornou-se constante: "Passei dois anos da minha vida debaixo de bombas, assassinato e morte. Eu nem me reconheço mais."

O cessar-fogo que vigorou de janeiro ao começo de março trouxe algum alívio à população de Gaza, dando às ONGs humanitárias tempo para suprir seus armazéns. No entanto a situação voltou a se deteriorar em 18 de março: depois da primeira fase de trégua e troca de reféns, as negociações pararam, e Israel quebrou o cessar-fogo. Antes, o país já tinha ordenado o fechamento de todas as passagens de fronteira e sustado as entregas humanitárias e comerciais para Gaza.

Israel lançou a atual guerra em seguida ao ataque de 7 de outubro de 2023 em seu território, quando o grupo extremista palestino Hamas fez mais de 1.200 vítimas, inclusive civis, e levou cerca de 250 reféns. Segundo fontes israelenses, 59 ainda estariam em Gaza, embora se calcule que nem a metade ainda esteja viva.

As Forças de Defesa Israelenses (IDF) retaliaram imediatamente com uma operação militar em grande escala e uma ofensiva por terra em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, o número de mortos do lado palestino já passa de 52 mil, além dos milhares que se acredita estarem soterrados sob os escombros.

Israel acusado de crimes de guerra

O atual bloqueio é parte do que as autoridades de Israel denominam "estratégia de pressão máxima", visando primeiro forçar o Hamas a liberar os reféns restantes durante um novo cessar-fogo temporário, para, por fim, derrubar o grupo. Israel tem acusado os militantes de roubarem os bens humanitários para uso próprio.