Grécia lança aplicativo que limita tempo de tela das crianças

As autoridades convidaram grandes empresas digitais para ajudarem a desenvolver o aplicativo.

"Prezadas plataformas, pedimos sua cooperação para que juntos possamos proteger crianças em idades vulneráveis", disse o Ministro Papastergiou.

Uma pesquisa de 2024 realizada pelo instituto grego de pesquisas Kmop revelou que 76,6% das crianças de 9 a 12 anos têm acesso à internet por meio de dispositivos pessoais, 58,6% usam as redes sociais diariamente e 22,8% já se depararam com conteúdo inapropriado.

O lançamento do aplicativo integra um conjunto mais amplo de medidas governamentais que visam coibir a criminalidade entre os jovens no país em linha com os planos da União Europeia (UE) para fortalecer a proteção online dos menores de idade.

