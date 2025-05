IDH do Brasil avança em ano de desaceleração global, diz ONU

A maior economia da América Latina continua atrás de pares como México (81°), China (78°),Irã(75°) e Rússia (64°).

Entre os três pilares que compõem o cálculo do IDH, o Brasil apresentou melhora na expectativa de vida ao nascer e no Produto Interno Brito (PIB) per capita, mas registrou avanço mais tímido no acesso à educação.

Desaceleração global "alarmante"

Do ponto de vista internacional, o desenvolvimento humano passa por uma desaceleração "alarmante", de acordo com o relatório. O crescimento no IDH mundial projetado para 2024 é o mais fraco desde 1990, com exceção do retrocesso verificado em 2020 e 2021, em meio à crise econômica resultante da pandemia de covid-19.

O cenário ameaça a perspectiva de chegar a 2030 com um IDH global no nível "muito elevado", afirmou o administrador da PNUD, Achim Steiner. "Se o lento progresso de 2024 se tornar ‘o novo normal', o marco de 2030 poderá atrasar-se em décadas, tornando o nosso mundo menos seguro, mais dividido e mais vulnerável a choques econômicos e ecológicos", alertou.

As desigualdades entre os países das categorias "IDH muito elevado" e "IDH baixo" se aprofundaram pelo quarto ano consecutivo, ainda conforme o estudo. O movimento reverte a tendência de longo prazo de redução das disparidades.