Índia lança mísseis contra alvos no Paquistão

Já o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, considerou a ação indiana um "ato de guerra" e destacou que o seu país tem todo o direito de dar uma resposta. "A nação paquistanesa e as Forças Armadas do Paquistão sabem muito bem como lidar com o inimigo. Nunca deixaremos que o inimigo tenha sucesso nos seus objetivos nefastos", disse.

Uma fonte militar paquistanesa disse que os mísseis atingiram a cidade de Bahawalpur, localizada na província de Punjab, na fronteira com a Índia.

Em comunicado, as Forças Armadas do Paquistão também disseram que estão respondendo à ação indiana e que todas as aeronaves da Força Aérea do país estão em boas condições. De acordo com a polícia indiana, após os ataques, militares paquistaneses efetuaram disparos contra o território controlado pela Índia, deixando duas mulheres feridas.

"O Paquistão violou mais uma vez o acordo de cessar-fogo ao realizar bombardeamentos de artilharia nos setores de Bhimber Gali e Poonch-Rajauri" na Caxemira indiana, apontou Exército indiano na sua conta na rede social X, acrescentando que tinha "respondido de forma apropriada e calibrada".

ONU demonstra preocupação

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou estar "muito preocupado" com as operações militares da Índia e apelou à máxima contenção de ambos os países.