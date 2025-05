Merz sofre derrota inédita em votação para chanceler federal da Alemanha - Pela primeira vez na história alemã do pós-guerra, um candidato a chanceler federal não consegue o número mínimo de votos no primeiro turno da votação no Parlamento. Resultado expõe racha na nova coalizão de governo.O líder conservador alemão Friedrich Merz não conseguiu o número de votos necessário para ser eleito o próximo chanceler federal da Alemanha no primeiro turno da votação realizada no Parlamento alemão (Bundestag) nesta terça-feira (06/05). O político da União Democrata Cristã (CDU) recebeu 310 votos favoráveis, seis a menos do necessário exigido para a maioria absoluta.

Esta é a primeira vez na história alemã do pós-guerra que um candidato a chanceler federal não consegue o número mínimo de votos no primeiro turno da votação no Bundestag. A eleição é vista como uma formalidade, e acontece somente após o candidato acordar uma coalizão com outros partidos que lhe garantam a maioria absoluta.

Com 630 assentos no parlamento, Merz deveria ter recebido ao menos 316 votos para assumir a chefia do governo. Contudo, apenas 310 legisladores votaram a favor, 307 foram contra, três se abstiveram e um teve o voto considerado inválido. Nove votos não foram computados por ausência.