Premiê do Canadá diz a Trump que seu país "não está à venda" - Líderes se reúnem na Casa Branca em meio a tensões geradas pelas ameaças de Trump à soberania canadense, além da guerra comercial provocada pelas novas tarifas de importação americanas.O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, estiveram frente a frente pela primeira vez nesta terça-feira (06/05) no Salão Oval da Casa Branca e não demonstraram sinais de recuo em suas diferenças, em meio a uma guerra comercial que abalou décadas de confiança entre os dois países.

A reunião não chegou a se transformar no bate-boca que o público viu na reunião de Trump com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, no mesmo Salão Oval, mas tampouco teve a leveza da conversa de Trump com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que o convidou para uma visita oferecida pelo Rei Charles 3º.

Desde de que voltou à Casa Branca, Trump promoveu repetidos abalos às tradicionalmente amigáveis relações com o Canadá, ao dizer que desejava fazer do país o 51º estado dos EUA e cobrar pesadas tarifas de importação contra um parceiro fundamental na fabricação de automóveis e no fornecimento de petróleo, eletricidade e outros bens.