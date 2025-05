Anúncio atrai 400 candidatos a prefeito em ilha na Alemanha

A partir de agora, os partidos deverão entrevistar os candidatos, primeiro por meio de videoconferências e depois presencialmente na ilha.

O cargo na ilha do Mar do Norte está vago desde a renúncia do último prefeito no outono de 2023, após um desentendimento com o conselho local.

Uma declaração conjunta dos três partidos explicando o anúncio de emprego afirma que Wangerooge também sofre com a escassez de trabalhadores qualificados.

"Encontrar novos funcionários com qualificações profissionais em administração para uma ilha, algo que já é difícil no continente, parece quase impossível", diz a nota, acrescentando que a administração municipal já carece de pessoal qualificado suficiente até para treinar novos funcionários.

Experiências anteriores que deram certo

A ilha teve recentemente boas experiências com anúncios de empregos públicos. Em 2018, os três partidos já haviam usado anúncios em jornais para procurar candidatos adequados para o cargo após a morte inesperada do então prefeito.